Драпатий оприлюднив принципи, за якими керуватиме ЗСУ, вимоги до командирів усіх рівнів і очікування від штабів

Головнокомандувач Збройних сил України генерал-майор Михайло Драпатий оприлюднив принципи, за якими керуватиме ЗСУ, а також вимоги до командирів усіх рівнів і очікування від штабів.

На офіційному сайті ЗСУ опубліковано документ "Принципи лідерства головнокомандувача Збройних сил України та розвитку війська в умовах війни", який визначає намір, вісім пріоритетів, чотирнадцять вимог до командирів усіх рівнів і вісім очікувань від штабів. Порядок реалізації, конкретні завдання та показники виконання будуть визначені окремими документами.

"Мій задум полягає в тому, щоб керувати Збройними силами, які здатні перемагати в сьогоднішніх боях і водночас будувати військо завтрашнього дня. Ми не можемо обирати між веденням війни сьогодні та підготовкою до війни майбутнього. Для досягнення успіху необхідно робити і те, і інше. Мій першочерговий обов’язок – стабілізувати фронт, інтегрувати нові бойові спроможності та забезпечити командирів необхідними ресурсами й свободою дій, які потрібні їм для розгрому противника", – наводяться слова головкома у документі.

Водночас Драпатий наголосив на необхідності формувати, готувати та зберігати людський капітал, забезпечувати війська потрібним та якісним озброєнням, військовою технікою, розвиваючи оборонно-промислові спроможності, необхідні для ведення тривалої війни не лише сьогодні, але і в майбутньому.

Драпатий зауважив, що його обов’язок як головнокомандувача полягає в тому, щоб реалізовувати стратегічний напрям, визначений Верховним головнокомандувачем – президентом України, ухвалювати рішення, які може ухвалити лише головнокомандувач, і створювати умови для успіху підлеглих командувачів і командирів.

"Я не маю керувати кожним окремим боєм чи операцією. Я буду здійснювати командування через задум, делегувати повноваження там, де це доцільно, вимагати відповідальності на кожному рівні та очікувати прояву ініціативи від кожного командира", – наголосив головком.

Він зауважив, що має чіткі пріоритети, а "кожне рішення, яке ухвалює, і кожен ресурс, який розподіляє, будуть спрямовані на досягнення однієї або кількох із наведених нижче цілей":

1. Стабілізувати фронт: зберігати бойові спроможності та інтегрувати нові, перехоплювати ініціативу там, де це можливо, позбавити противника можливості досягти своїх оперативних цілей та посилити захист населення України, її міст, сіл, критичної інфраструктури від ворожих ударів.

2. Забезпечити збалансовану систему формування та управління людським капіталом ЗСУ: Змінювати і розвивати систему залучення, підготовки, проходження служби, ротації, утримання та звільнення військовослужбовців, яка забезпечує необхідну чисельність і боєздатність війська та одночасно враховує потреби військовослужбовців і суспільства. Розвивати лідерство, систему підготовки, управління та застосування людського капіталу. Забезпечувати умови, за яких військова служба є прогнозованою, справедливою та професійною, а кадрові рішення ґрунтуються на потребах війська, компетенціях та результатах служби.

3. Забезпечити єдність зусиль: Зробити ЗСУ центром формування військового задуму та координації застосування військових спроможностей. Об’єднати дії на землі, у повітрі, на морі, у кіберпросторі і когнітивному середовищі єдиним задумом, узгодженим за часом, простором і ресурсами, спрямованим на досягнення спільного результату. Концентрувати ресурси на визначених пріоритетах, а спроможності різних складових Сил оборони – застосовувати синхронізовано. Зменшувати організаційну конкуренцію, боротьбу за ресурси та прагнення зберегти власну автономність.

4. Прискорити адаптацію та впровадження інновацій: Навчатися швидше за противника шляхом оперативного впровадження уроків війни, нових технологій і більш ефективних способів ведення бойових дій.

5. Трансформувати ЗСУ: Одночасно з веденням війни спільно з міністром оборони забезпечити модернізацію війська – системи управління, організаційної структури, доктрини, професійної військової освіти, підготовки, кадрового менеджменту, цифрових та безпілотних спроможностей, автономії, логістики, системи Lessons Learned, культури командування та інших напрямів, що визначають спроможність Збройних Сил ефективно воювати сьогодні й бути сильнішими завтра.

6. Впроваджувати принципи Mission Command та інтегрувати спроможності усіх складових ЗСУ.

7. Дбати про наших військовослужбовців, їхні родини та ветеранів, вшановувати пам’ять про загиблих з гідністю.

8. Зберігати довіру українського народу та міжнародних партнерів.

Окремо Драпатий окреслив свої очікування від лідерів у ЗСУ, наголосивши, що "очікування не підлягають обговоренню та однаковою мірою стосуються офіцерів, сержантів і цивільних осіб, на яких покладено лідерські обов’язки": говорити правду, розуміти задум командира, діяти рішуче в межах задуму командира, приймати обґрунтований ризик і нести відповідальність за свої рішення, зберігати бойові спроможності, робити захист військ постійною складовою своєї діяльності, дбати про своїх військовослужбовців, їхні родини та ветеранів, розвивати наступне покоління лідерів, навчатися швидше за противника, впроваджувати інновації, воювати спільно, спілкуватися просто і зрозуміло, форумавати дисципліновані та професійні колективи, берегти довіру українського народу.

Драпатий заявив, що "кожен штаб, незалежно від рівня, повинен постійно ставити собі одне запитання: "Чи підвищує це рішення нашу здатність воювати та досягати успіху?" Якщо відповідь – ні, його необхідно припинити".

Головком наголосив, що штаби: існують, щоб служити військам (їхній успіх вимірюється ефективністю військових формувань, які вони підтримують, а не обсягом виконаної ними роботи);.неухильно скорочують бюрократію (кожен звіт, кожна доповідь, кожна нарада та кожен штабний процес повинні мати чітку мету. Необхідно усувати дублювання, скорочувати непотрібну звітність і повертати час командирам та військовослужбовцям);. ухвалюють рішення швидше за противника; надають чесні військові поради; безперервно навчаються та адаптуються; передбачають, а не реагують; делегують повноваження на найнижчий доцільний рівень (Рішення повинні ухвалюватися тим керівником, який найкраще розуміє обстановку. Необхідно уникати спокуси централізувати те, що може бути вирішене на нижчому рівні); забезпечують розвиток ЗСУ одночасно з веденням війни.

"Мій штаб буде організований таким чином, щоб забезпечити безперервний розвиток і посилення ЗСУ. Ця робота здійснюватиметься у тісній взаємодії з Міноборони, бойовими командирами, оборонною промисловістю, науковою спільнотою та міжнародними партнерами", – заявив головком.

Драпатий закликав кожного командира "командувати з честю, кожного військовослужбовця – служити професійно, кожний штаб – працювати заради успіху військ".

"Ми маємо говорити правду, довіряти один одному, безперервно навчатися та нести відповідальність за свою службу….Ми маємо здобути довготривалий і справедливий мир та створити таке військо, щоб у майбутньому жоден агресор не мав підстав вважати напад на Україну прийнятним способом досягнення своїх цілей", – резюмував генерал.