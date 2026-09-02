Зеленський призначив командира 20 армійського корпусу бригадного генерала Заїця командувачем Сухопутних військ

Президент України Володимир Зеленський призначив командира 20 армійського корпусу бригадного генерала Святослава Заїця командувачем Сухопутних військ Збройних Сил України.

Відповідний указ президента №853/2026 від 2 вересня оприлюднено на сайті Офісу глави держави. Іншим указом №852/2026 від 2 вересня Геннадія Шаповалова звільнено з посади командувача Сухопутних військ ЗСУ.

У 2014 році Заїць перебував на навчаннях у Криму, коли росіяни розпочали окуповувати півострів. Як командир розвідувальної роти 25 повітряно-десантної бригади, він відповідав за майже сотню бійців. Протягом місяця десантники були заблоковані, але не прийняли умов окупаційних військ. Заїць вивів підрозділ на материкову Україну й продовжив службу у ДШВ.

Був начальником штабу – заступником командира 8-го корпусу ДШВ Збройних сил України. Відтак у квітні 2026 року полковник Заїць обійняв посаду командувача 20-го армійського корпусу (попередній командувач Віктор Ніколюк очолив Оперативне командування "Схід").