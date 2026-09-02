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Зеленський призначив командира 20 армійського корпусу бригадного генерала Заїця командувачем Сухопутних військ

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Зеленський призначив командира 20 армійського корпусу бригадного генерала Заїця командувачем Сухопутних військ
Фото: 423 Окремий полк безпілотних систем "Скіфські Грифони"

Президент України Володимир Зеленський призначив командира 20 армійського корпусу бригадного генерала Святослава Заїця командувачем Сухопутних військ Збройних Сил України.

Відповідний указ президента №853/2026 від 2 вересня оприлюднено на сайті Офісу глави держави. Іншим указом №852/2026 від 2 вересня Геннадія Шаповалова звільнено з посади командувача Сухопутних військ ЗСУ.

У 2014 році Заїць перебував на навчаннях у Криму, коли росіяни розпочали окуповувати півострів. Як командир розвідувальної роти 25 повітряно-десантної бригади, він відповідав за майже сотню бійців. Протягом місяця десантники були заблоковані, але не прийняли умов окупаційних військ. Заїць вивів підрозділ на материкову Україну й продовжив службу у ДШВ.

Був начальником штабу – заступником командира 8-го корпусу ДШВ Збройних сил України. Відтак у квітні 2026 року полковник Заїць обійняв посаду командувача 20-го армійського корпусу (попередній командувач Віктор Ніколюк очолив Оперативне командування "Схід").

#командир #заїць_святослав #сухопутні_війська
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