Ворог завдав удару по продовольчих складах у м.Дніпро, постраждали шестеро осіб

Російські війська завдали удару по продуктовим складам торгівельної мережі у м. Дніпро, наразі відомо про шістьох постраждалих, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

"Ворог атакував Дніпро. Внаслідок удару зайнялася пожежа", – написав він у Телеграмі у середу.

За кілька хвилин Ганжа розмістив новий допис у Телеграмі стосовно атаки: "Щонайменше 6 людей дістали поранень через атаку росіян на Дніпро. Пошкоджені продуктові склади торгівельної мережі".