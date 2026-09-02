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Події

Ворог завдав удару по продовольчих складах у м.Дніпро, постраждали шестеро осіб

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Російські війська завдали удару по продуктовим складам торгівельної мережі у м. Дніпро, наразі відомо про шістьох постраждалих, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

"Ворог атакував Дніпро. Внаслідок удару зайнялася пожежа", – написав він у Телеграмі у середу.

За кілька хвилин Ганжа розмістив новий допис у Телеграмі стосовно атаки: "Щонайменше 6 людей дістали поранень через атаку росіян на Дніпро. Пошкоджені продуктові склади торгівельної мережі".

#дніпро #атака_рф #склади
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