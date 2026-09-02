Заблоковані Верховною Радою закони потрібні для подальшого фінансування – Єврокомісія

В Європейській комісії констатують, що заблоковані Верховною Радою України закони необхідні не тільки для проведення реформ, але й для подальшого надання Києву макрофінансової допомоги.

Так у середу в Брюсселі на брифінгу прокоментував блокування Радою у вівторок необхідних законодавчих актів речник Європейської комісії з питань економіки та бюджету Балаш Уйварі.

"Ми дуже уважно стежимо за дебатами та приділяємо особливу увагу цьому конкретному закону (мова йде про законопроєкт щодо митних формальностей для скасування ПДВ-пільги для посилок до EUR150 – ІФ-У). Чому? Тому що це частина вимог програми макрофінансової допомоги, яку ми розгортаємо для України. Тож ціль, яку ми маємо досягти в рамках програми макрофінансової допомоги цього року, становить 8,35 млрд євро, з яких ми вже виплатили 3,2 млрд", – сказав він.

За його словами речника, Єврокомісія розглядає другу виплату на початку осені, яка становитиме близько 3,7 млрд. "І тут є 12 умов, і цей закон – одна з них. Тож цей закон має бути прийнятий, щоб ми могли продовжити виплати, як передбачено", – наголосив Уйварі.

Речник підкреслив, що "це дуже важливий закон, оскільки він відіграє важливу роль у мобілізації доходів для українського бюджету, що дуже й дуже потрібно". "Тому важливо, щоб Україна продовжувала відповідні реформи, аби ми могли здійснювати виплати за планом", – додав він.

Уйварі також повідомив, що наступного тижня відбудеться відеоконференція між комісаром Домбровскісом та прем’єр-міністром України Сергієм Корецьким, під час якої також буде обговорено і це питання.