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Удар РФ призвів до серйозних проблем з водопостачанням Одеси та прилеглих населених пунктів

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Удар РФ призвів до серйозних проблем з водопостачанням Одеси та прилеглих населених пунктів

Масована атака РФ на енергоінфраструктуру Одещини у середу призвела до серйозних проблем з водопостачанням Одеси та області, оскільки без електрики залишилися найпотужніші об’єкти, які не можуть працювати на генераторах, повідомило підприємство "Інфоксводоканал", що забезпечує водопостачання обласного центру й прилеглих населених пунктів Одеського району.

"Через масовану атаку ворога на енергетичну інфраструктуру залишаються знеструмленими деякі наші найпотужніші об’єкти, робота яких неможлива від генераторів. У зв’язку з цим тимчасово відсутнє водопостачання споживачів частини Пересипського району Одеси та окремих населених пунктів Одеського району", – йдеться в повідомленні "Інфоксводоканалу" в Телеграм.

Згідно з ним, без води в Одесі залишається ж/м "Лузанівка" та колишній ж/м "Котовського" (не отримав нової назви – ЕР), м. Південне та майже 20 сіл.

Підприємство зазначає, що енергетики працюють над відновленням енергопостачання, після чого подача води стабілізується.

Як повідомлялося, у середу зранку міська рада Одеси повідомила про зупинку електротранспорту, пов’язану з атакою РФ на енергоінфраструктуру і як наслідок – дефіцитом потужності.

НЕК "Укренерго" у щоденному зведенні про роботу енергосистеми наголосила, що ситуація з енергопостачанням в Одеській області після ударів РФ наразі найскладніша.

АТ "Укрнафта" також повідомила про серйозні руйнування одного з своїх АЗК в Одеській області ударом дрона РФ.

#удар_рф #одеса #водопостачання
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