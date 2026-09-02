Зеленський змусив правоохоронців дати інформацію щодо спецоперації в Києві – радник

Президент України Володимир Зеленський змусив керівників правоохоронних структур, які брали участь у спецоперації в Києві у середу, повідомити про неї, повідомив радник президента з питань комунікацій Дмитро Литвин.

Під час спілкування з журналістами в середу на запитання, як голова держави відреагував на ситуацію навколо проведення спецоперації, радник відповів: "Наїхав на відповідних керівників структур". На уточнююче запитання, з якими вимогами, він сказав: "Зокрема, дати інформацію суспільству, бо структури мовчали".

Глава Офісу президента Кирило Буданов у свою чергу повідомив, що подіями в Києві вже займається Держбюро розслідувань та Офіс генпрокурора. "Ситуацією вже займається ДБР та ОГПУ, важливо забезпечити ретельне та неупереджене розслідування, але ніхто немає право безкарно викрадати військовослужбовців, відкривати вогонь на вулицях наших міст, віддавати та виконувати злочинні накази", – сказав він в коментарі РБК-Україна.

Як повідомлялося, Служба безпеки Україні спільно з Головним управлінням розвідки (ГУР) Міністерства оборони України запобігли теракту, який російська ФСБ готувала проти одного з лідерів російського опозиційного руху, який прибув до Києва з нагоди Дня незалежності нашої держави.

В СБУ та Офісі генерального прокурора України повідомили про затримання військовослужбовців одного з підрозділів Сил оборони України та поранених в результаті операції.

"Співробітники СБУ проводили невідкладні слідчі дії для збору та фіксації доказів. Під час обшуку за однією з адрес група осіб здійснила збройний напад на оперативно-слідчу групу СБУ. Вони намагалися перешкодити проведенню слідчих дій… Унаслідок події є поранені серед осіб, які чинили спротив. Нападників затримано. Під час першочергових слідчих дій встановлено, що затримані належать до одного з підрозділів Сил оборони України", – йдеться повідомленні.

У затриманих вилучено зброю та документи. Було розпочате досудове розслідування за фактом погрози та посягання на життя працівників правоохоронного органу.