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Події

Зеленський: Росіяни атакували університет в Києві, 160 студентів були в укритті

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Російський БпЛА вдень під час занять завдав удару по одному з київських університетів, ніхто не постраждав – 160 студентів перебували в укритті, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Сьогодні російські "шахеди" вдарили по одному з університетів в Києві – прямо у час занять. На щастя, студенти були в укритті – 160 студентів", – написав він у Телеграмі у середу.

За повідомленням Патрульної поліції Києва, у столиці тимчасово перекритий рух транспорту вул. Тарасівською (від вул. Саксаганського до перехрестя з вул. Гетьмана Павла Скоропадського) та вул. Микільсько-Ботанічною (від вул. Паньківської до перехрестя з вул. Тарасівською). Ймовірно, йдеться про Київський національний університет харчових технологій, центральний корпус якого розташований на вул. Володимирській, 68.

#київ #виш #бпла_рф
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