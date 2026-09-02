Окупанти захопили 22 кв. км за добу в Харківській та Запорізькій областях

Російські окупанти мали успіх в районах сіл Бочкове Вовчанської громади Чугуївського району, Івашкине Куп’янського району на схід від Вовчанська Харківської області, а також сіл Лугівське та Гуляйпільське Пологівського району на південний схід від міста Гуляйполе Запорізької області, повідомляється в телеграм-каналі OSINT-проєкту DeepState.

"Ворог просунувся поблизу Бочкового, Іванища, Лугівського та Гуляйпільського", – повідомляється в телеграм-каналі проєкту в середу.

Згідно з мапами проєкту, Бочкове залишається в районі проникнення (сірій зоні), але площа окупації на північ від нього за межами населених пунктів зросла на 3,55 кв км за рахунок скорочення на таку ж площу "сірої зони". Подібна ситуація в районі Івашкиного: окупанти просунулися в бік села, закріпившись в "сірій зоні" на 4,19 кв км, при цьому сам населений пункт лишається в районі проникнення.

Натомість в Запорізькій області Гуляйпільське лишається під контролем Сил оборони, а Лугівське було окуповане противником раніше. Площа окупації тут зросла на 13,85 кв км, також за межами населених пунктів, район проникнення натомість скоротився на 5,55 кв км.

На інших напрямках фронту за добу без змін.

Таким чином ворог захопив за добу сукупно 21,99 кв км, а район проникнення скоротився на 13,69 кв км.

Минулого тижня площа російської окупації зростала щодоби в середньому на 2 кв км, район проникнення – ще на 0,8 кв км.