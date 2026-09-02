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Втрати ЗС РФ в Україні у серпні перевищили 42 тис. осіб – Міноборони

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Втрати ЗС РФ в Україні у серпні перевищили 42 тис. осіб – Міноборони
Фото: https://t.me/GeneralStaffZSU

Безповоротні та санітарні втрати російських військ в Україні у серпні перевищили 42 тис. осіб, повідомила пресслужба Міністерства оборони.

"42020 російських військових були вбиті або поранені в серпні Силами оборони України. Для порівняння: у липні втрати особового складу противника склали 42860 військових, у червні – 39290, у травні – 33760", – йдеться у повідомленні Міноборони України у Телеграмі у середу.

За даними Генерального штабу ЗСУ минулого місяця також уражені:

  • 13835 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 1827 артилерійських систем;
  • 197 броньованих машин;
  • 89 танків.

"Втрати противника мають досягти такого рівня, коли він буде змушений відмовитися від агресії", – наголошують у Міноборони.

#втрати_ворога #серпень
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