Втрати ЗС РФ в Україні у серпні перевищили 42 тис. осіб – Міноборони

Безповоротні та санітарні втрати російських військ в Україні у серпні перевищили 42 тис. осіб, повідомила пресслужба Міністерства оборони.

"42020 російських військових були вбиті або поранені в серпні Силами оборони України. Для порівняння: у липні втрати особового складу противника склали 42860 військових, у червні – 39290, у травні – 33760", – йдеться у повідомленні Міноборони України у Телеграмі у середу.

За даними Генерального штабу ЗСУ минулого місяця також уражені:

13835 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;

1827 артилерійських систем;

197 броньованих машин;

89 танків.

"Втрати противника мають досягти такого рівня, коли він буде змушений відмовитися від агресії", – наголошують у Міноборони.