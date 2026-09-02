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Питання альтернативного голосування Ради в укритті можуть розглянути найближчими пленарними тижнями

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Питання альтернативного голосування Ради в укритті можуть розглянути найближчими пленарними тижнями

Пропозицію щодо використання альтернативної системи голосування в укритті під час тривалих повітряних тривог народні депутати можуть розглянути на найближчих пленарних тижнях, повідомив народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос").

У коментарі кореспонденту агентства "Інтерфакс-Україна" він розповів, що наразі триває випробування системи парламентарями.

"Я як людина, яка протестувала сьогодні (альтернативну електронну онлайн-систему для голосування під час повітряних тривог – ІФ-У) систему, у мене, відверто, стало менше запитань до цієї системи, вона непогана... Якщо говорити по таймінгу, то із того, що зараз озвучено, на цьому тижні народні депутати подивляться, як воно буде працювати. І на наступних пленарних тижнях буде запропонована така пропозиція", – зазначив Железняк, відповідаючи на питання коли нардепам запропонують відповідну постанову.

Він підкреслив, що за умови відсутності можливості працювати у головній залі через постійні повітряні тривоги та за наявності консенсусних рішень такий закритий формат дає змогу не зупиняти роботу парламенту.

Водночас нардеп зауважив, що приміщення укриття є відносно невеликим для одночасного перебування понад 250-300 осіб, однак це краща альтернатива порівняно з виїзними засіданнями в інших локаціях у випадку повітряних тривог.

Як повідомлялося з посиланням на голову Верховної Ради Руслана Стефанчука, Апарат парламенту підготував приміщення конференц-зали на -1 поверсі для роботи під час тривог, яке облаштоване для проведення пленарних засідань та участі 368 парламентарів, проте є потенціал збільшити робочі місця до 392. Для голосування нардепам запропонують дві опції: підняттям руки або за допомогою спеціально розробленої онлайн-системи із захищеним доступом через QR-код, яку наразі тестують.

#укриття #рада #голосування
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