"Азов" підтвердив перехід полку "Скеля" в їх оперативне підпорядкування та повідомив про мінімізацію втрат

425-й окремий штурмовий полк "Скеля" перейшов в оперативне підпорядкування 1-го корпусу Національної гвардії України "Азов", повідомляється в телеграм-каналі корпусу в середу.

"Упродовж серпня декілька батальйонів "Скелі" разом з управлінням полку були переміщені в смугу 1-го корпусу НГУ "Азов" та вдало виконали поставлені бойові завдання по зачистці інфільтрованого противника в смугах оборони бригад. Варто відмітити покращення рівня виконавчої дисципліни та мінімізацію втрат під час виконання бойових завдань", – йдеться в повідомленні.

Наразі продовжується переміщення та об’єднання розрізнених сил полку на одній ділянці фронту.

В "Азові" наголосили, що бойова історія полку "Скеля" налічує чимало визначних досягнень, а культура "Азову" передбачає максимальне приділення уваги підготовці особового складу та підтримці високого рівня мотивації бійців.

"Корпус "Азов" зробить все можливе, аби передати командуванню та бійцям "Скелі" свій досвід, а також наші цінності та принципи, котрі сприятимуть полку продовжувати ефективно виконувати поставленні завдання, зберігаючи життя та здоров’я особового складу", – наголошується в повідомленні.

У "Скелі" повідомили про перехід під оперативне керівництво 1-го корпусу НГУ "Азов" ще 13 серпня, при цьому наголосили, що не увійдуть у саму структуру корпусу. "З того, що ми бачимо, зараз іде до того, щоб об’єднати всі розкидані наші батальйони, зведені загони, щоб ми надалі виконували завдання на одній ділянці фронту. Станом на зараз ми виконуємо бойове розпорядження під оперативним керівництвом корпусу "Азов", – сказав начальник відділення комунікацій штурмового полку Олексій Братущак.