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Є влучання у складську будівлю у Голосіївському районі Києва, можливо, по складу FedEx

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Зафіксовано влучання у складську будівлю у Голосіївському районі Києва через атаку БпЛА, повідомив мер Віталій Кличко.

"У Голосіївському районі, попередньо, влучання БпЛА в складську будівлю", – написав він у Телеграмі у середу.

Мер повідомив, що наразі екстрені служби прямують на місце.

Як повідомляють у соціальних мережах, дрон прилетів по складу FedEx у Києві. Компанія працює у галузі внутрішніх та міжнародних перевезень і доставки вантажів. Агентство "Інтерфакс-Україна" не має офіційного підтвердження цієї інформації.

#склад #влучання #голосіївський_район
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