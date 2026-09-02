Є влучання у складську будівлю у Голосіївському районі Києва, можливо, по складу FedEx

Зафіксовано влучання у складську будівлю у Голосіївському районі Києва через атаку БпЛА, повідомив мер Віталій Кличко.

"У Голосіївському районі, попередньо, влучання БпЛА в складську будівлю", – написав він у Телеграмі у середу.

Мер повідомив, що наразі екстрені служби прямують на місце.

Як повідомляють у соціальних мережах, дрон прилетів по складу FedEx у Києві. Компанія працює у галузі внутрішніх та міжнародних перевезень і доставки вантажів. Агентство "Інтерфакс-Україна" не має офіційного підтвердження цієї інформації.