Невеликі дощі пройдуть де-не-де Україною найближчими днями, теплі дні чергуватимуться з прохолодними ночами

Короткочасні дощі та грози очікуються місцями в Україні в четвер, 3 вересня, крім сходу та Криму, вночі без опадів, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер переважно західний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-15°, у південній частині 13-18°, вдень 21-26°, на Закарпатті, півдні та південному сході країни до 30°; в Карпатах вночі 5-10°, вдень 15-20°.

В Києві 3 вересня вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень 23-25°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, в Києві за весь період метеорологічних спостережень 3 вересня найвища температура вдень була 32,4° в 1890р., найнижча вночі 5,7° вище нуля в 1898р.

У п’ятницю, 4 вересня, вночі у східних, вдень у західних, Житомирській та Одеській областях України місцями очікується невеликий дощ; на решті території без опадів. Вночі та вранці у північних та більшості центральних областей місцями туман.

Вітер переважно західний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-15°; вдень 23-28°, у західних областях 19-24°; в Карпатах вночі 5-10°, вдень 15-20°.

В Києві 4 вересня без опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень близько 25°.