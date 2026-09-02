В Києві 7 постраждалих після атак, 5 госпіталізовані – Кличко

Кількість постраждалих у Києві через ворожу атаку в середу вранці зросла до семи, повідомив мер української столиці Віталій Кличко.

"Вже 7 постраждалих у столиці. 5 поранених медики госпіталізували. Екстрені служби працюють на місцях влучань у Шевченківському районі міста", – написав Кличко в Телеграм.

Раніше від повідомляв по чотирьох постраждалих. За його словами, у Шевченківському районі, де БпЛА влучив у 6-поверховий житловий будинок, сталося часткове руйнування будівлі. Також неподалік загоряння в триповерховій будівлі.