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Події

В Києві 7 постраждалих після атак, 5 госпіталізовані – Кличко

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Кількість постраждалих у Києві через ворожу атаку в середу вранці зросла до семи, повідомив мер української столиці Віталій Кличко.

"Вже 7 постраждалих у столиці. 5 поранених медики госпіталізували. Екстрені служби працюють на місцях влучань у Шевченківському районі міста", – написав Кличко в Телеграм.

Раніше від повідомляв по чотирьох постраждалих. За його словами, у Шевченківському районі, де БпЛА влучив у 6-поверховий житловий будинок, сталося часткове руйнування будівлі. Також неподалік загоряння в триповерховій будівлі.

#київ #постраждалі
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