В 14 АК спростували заяви про окупацію Козачої Лопані

Селище Козача Лопань Дергачівської громади Харківського району перебуває під контролем Сил оборони України, заявили в 14 Армійському Корпусі, спростувавши заяви керівництва держави-агресора про його окупацію.

"Населений пункт перебуває під контролем Сил оборони України. Водночас, обстановка в районі населеного пункту залишається напруженою та характеризується активними бойовими діями. Ситуація динамічна, наші війська утримують визначені рубежі, ведуть активну оборону та завдають ворогу системного вогневого ураження", – повідомляється в телеграм-каналі 14 АК в середу.

Від початку активних дій противник втратив в районі селища 178 вбитими та 210 пораненими військовослужбовцями.

"Сили оборони контролюють ситуацію на зазначеному напрямку", – наголошується в повідомленні.

OSINT-проєкт DeepState на своїх мапах показує Козачу Лопань як переважно підконтрольну Силам оборони, але північні квартали селища, які знаходяться всього у 2 км від державного кордону з РФ, за їх даними, перебувають в тзв районі проникнення ("сірій зоні").

Американський Інститут вивчення війни (ISW) у зведенні за 1 вересня показує селище як цілком підконтрольне ЗСУ.