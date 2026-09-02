Під час запобігання теракту проти одного з лідерів російського опозиційного руху затримані українські військові

Служба безпеки Україні повідомляє про затримання військовослужбовців одного з підрозділів Сил оборони України та поранених в результаті спецоперації, завдяки якій вдалося зірвати теракт російських спецслужб проти одного з лідерів російського опозиційного політичного національного руху, який прибув в Україну з нагоди Дня незалежності нашої держави.

"У рамках досудового розслідування щодо терористичного акту, організованого ФСБ РФ, співробітники СБУ проводили невідкладні слідчі дії для збору та фіксації доказів. Під час обшуку за однією з адрес група осіб здійснила збройний напад на оперативно-слідчу групу СБУ. Вони намагалися перешкодити проведенню слідчих дій та заблокували автомобілями проїзд правоохоронців. Для припинення нападу та забезпечення безпеки учасників процесуальних дій було залучено спецпідрозділ Центру спеціальних операцій "Альфа" СБУ", – повідомляється на сайті СБУ.

За їх даними, під час припинення збройного спротиву правоохоронці застосували зброю, внаслідок чого є поранені.

"Унаслідок події є поранені серед осіб, які чинили спротив. Нападників затримано. Під час першочергових слідчих дій встановлено, що затримані належать до одного з підрозділів Сил оборони України", – йдеться повідомленні.

В Офісі генпрокурора повідомляють, що у затриманих вилучено зброю та документи.

Відомство повідомляє про початок досудового розслідування за фактом погрози та посягання на життя працівників правоохоронного органу.

"Наразі встановлюються всі обставини події, роль кожного з її учасників та вирішується питання щодо остаточної правової кваліфікації їхніх дій. За процесуального керівництва Офісу генерального прокурора розпочато досудове розслідування за фактом погрози та посягання на життя працівника правоохоронного органу. Слідчі дії тривають", – розповіли в Офісі генпрокурора.

Раніше СБУ повідомила, що спільно з Головним управлінням розвідки (ГУР) Міноборони запобігли теракту, який російська ФСБ готувала проти одного з лідерів російського опозиційного руху, який прибув до Києва.