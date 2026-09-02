Сибіга перед неформальним засіданням глав МЗС ЄС: Путін не хоче закінчувати цю війну, тому ми повинні спільно, рішуче діяти

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прибув на неформальне засідання міністрів закордонних справ держав-членів Європейського Союзу у форматі "Гімніх", повідомила пресслужба міністерства.

"Спілкуючись із журналістами перед початком заходу, глава МЗС наголосив на необхідності спільної та рішучої відповіді Європи на посилення російської агресії, зокрема гібридні атаки проти європейських держав", – йдеться у повідомленні МЗС у Телеграмі у середу.

"Європа може думати, що вона не у війні з Росією, а Росія так не вважає (...) Путін буде ескалювати, Путін не хоче закінчувати цю війну, тому ми повинні спільно, рішуче діяти", – наводить пресслужба слова Сибіги.

Міністр повідомив, що поінформує європейських колег про ситуацію на полі бою, російський ракетний терор та українські пропозиції щодо активізації мирних зусиль. Він також закличе посилити підтримку української протиповітряної оборони та тиск на Росію, зокрема через нові санкції проти її спроможності виробляти ракети.

"Працюємо над тим, щоб мати додаткові сильні рішення щодо закриття українського неба", – наголосив глава МЗС України.

Окрему увагу Сибіга приділить підготовці України до прийдешньої зими та необхідності додаткової підтримки для енергетичної системи, зокрема генераторами, трансформаторами та іншим необхідним обладнанням.

"Розраховуємо на підтримку наших партнерів, щоб пройти цю зиму з конкретними рішеннями, конкретною підтримкою", – сказав міністр.

Серед інших питань – використання заморожених російських активів, подальше просування України на шляху до членства в ЄС та посилення тиску на Росію через блокування Чорного моря, що створює загрози для глобальної продовольчої безпеки.

Формат Гімніх (Gymnich) – це традиційні неформальні зустрічі міністрів закордонних справ країн Європейського Союзу, які проводяться кожні шість місяців. Головна мета таких засідань – надати міністрам можливість провести відвертий, стратегічний та вільний обмін думками щодо найважливіших геополітичних подій без жорстких протокольних обмежень. На цих зустрічах не ухвалюють резолюцій, комюніке чи юридичних документів. Це виключно майданчик для політичного "зондування ґрунту" та вироблення спільної стратегії перед офіційними Радами ЄС.