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УЧХ надавав допомогу постраждалим від російської повітряної атаки на Одесу

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УЧХ надавав допомогу постраждалим від російської повітряної атаки на Одесу
Фото: Червоний Хрест України

Український Червоний Хрест (УЧХ) надавав допомогу постраждалим в Одесі після нічної російської комбінованої повітряної атаки на місто.

"Український Червоний Хрест працював на місці нічної атаки. Загін швидкого реагування Українського Червоного Хреста в Одеській області спільно з іншими спеціальними службами працював на місцях наслідків атаки на Одесу цієї ночі", – повідомив УЧХ у Фейсбуці у середу.

Волонтери провели обхід території для виявлення постраждалих, надали домедичну допомогу чотирьом людям та першу психологічну допомогу тим, хто перебував у стані гострої реакції на стрес.

Як повідомлялося, внаслідок нічної російської атаки на Одесу постраждали вісім людей, серед них – одна дитина. Двоє людей госпіталізовані. Пошкоджено 24-поверховий житловий будинок: на кількох поверхах зруйновані квартири. У прилеглих будинках вибито вікна, пошкоджені автомобілі. Також зазнали руйнувань офісні будівлі та два навчальні заклади. Атака РФ вчергове призвела до зупинки електротранспорту.

#одеса #тчху #учх
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