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5 тисяч пікапів доправлять у підрозділи ЗСУ до кінця року, на їх закупівлі зекономлено понад 2 млрд грн – Міноборони

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Понад 2 млрд грн зекономлено на закупівлі 5 тис пікапів, які в повному об’ємі Сили оборони отримають до кінця року, перші автівки вже надійшли до війська, повідомила пресслужба Міністерства оборони України.

"Агенція оборонних закупівель ДОТ завершила відкритий тендер у системі Prozorro на придбання найбільшої партії пікапів, яку держава коли-небудь централізовано передавала військовим. Йдеться про 5 тис нових повнопривідних автомобілів кількох моделей із дизельними двигунами та гарантією виробників. Усю партію мають доставити до кінця року, але перші машини вже надійшли у підрозділи", – йдеться у повідомленні Міноборони у Телеграмі у середу.

Повідомляється, що закупівлю розділили на кілька лотів, тому авто закуплять у шести різних компаній. Це знизить ризик зривів чи затримок постачання, адже від одного виробника залежить лише частина партії. За результатами тендеру вдалося зекономити понад 2 млрд грн бюджетних коштів – їх спрямують на інші потреби Сил оборони. 

#зсу #пікапи
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