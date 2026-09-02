Швеція провела позачергове засідання Нацради безпеки після подій в Німеччині та оцінила загрози від РФ – прем'єр

Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон повідомив про проведення позачергового засідання Національної ради безпеки країни в середу після того, як 1 вересня Німеччина звинуватила РФ у гібридній атаці після інциденту з дроном поблизу українського вантажного літака в аеропорту "Лейпциг/Галле" 4 серпня, а генеральний секретар НАТО Марк Рютте висловив з нею повну солідарність.

"Військова розвідка та Служба безпеки надали на засіданні уряду свою оцінку російської гібридної загрози для Швеції. Оцінка уряду полягає в тому, що події в Лейпцигу слід розглядати як частину шаблону з посиленими російськими гібридними діями, які характеризуються зростаючою схильністю до ризику та необережністю. Мета російських дій – підірвати підтримку Європи для України, посилити тиск на наші суспільства та спричинити розкол і страх. Росія не досягне успіху", – написав Крістерссон в Х у середу.

Він наголосив, що шведський уряд твердо стоїть на позиції підтримки України; протидії РФ, зміцнення нашої безпеки та оборони.

"Найважливіша відповідальність кожного уряду – безпека громадян. Ми ставимося до цього завдання з найвищою серйозністю. Наша історична модернізація оборони разом із членством у НАТО робить Швецію безпечнішою, ніж будь-коли за останні десятиліття, попри неспокійний світовий контекст", – заявив Крістерссон.

Як повідомлялося, у вівторок міністр внутрішніх справ Німеччини Александр Добріндт заявив, що РФ несе відповідальність за інцидент із дроном в аеропорту "Лейпциг/Галле" минулого місяця, а міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль оголосив, що Генеральне консульство Росії в Бонні та "Русский дом" у Берліні будуть закриті, а до санкційних списків ЄС будуть додані нові особи. У зв’язку з цим російського посла викличуть на зустріч.

У ніч на 5 серпня в аеропорту Лейпциг/Галле було виявлено безпілотник, оснащений вибухівкою. Аеропорт тимчасово призупинив роботу. Пізніше повідомлялося, що один із вантажних літаків "Антонов" в аеропорту Лейпцига, поруч із яким було знайдено дрон із вибухівкою, нібито був завантажений військовими боєприпасами, які незадовго до цього були перевезені з Франції до Лейпцига і, ймовірно, призначалися для подальшого транспортування.

Аеропорт "Лейпциг/Галле" вважається важливим транспортним вузлом і логістичним центром для військових. Згідно з повідомленнями влади, Україна також використовує цей аеропорт від початку війни в лютому 2022 року як альтернативний пункт для перевезення військових вантажів.

Невдовзі після цього ще один дрон зіткнувся з літаком DHL, а згодом слідчі виявили ще один, уже третій літальний апарат і вибухівку неподалік від аеропорту Лейпцига в межах розслідування невдалої атаки на український літак, а також ще кілька деталей дрона – двигун і ротор. Слідчі припускали, що зловмисники, ймовірно, використали кілька дронів для нападу на аеропорт.