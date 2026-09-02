Кабмін рекомендував обласним місцевим органам реалізувати комплекс заходів щодо оптимізації мережі закладів освіти

Кабінет міністрів рекомендував обласним адміністраціям і органам місцевого самоврядування розробити та реалізувати комплекс заходів щодо оптимізації мережі закладів освіти і раціонального використання чисельності працівників.

Згідно з постановою №1078 від 31 серпня, уряд рекомендував обласним, Київській міській державним адміністраціям (військовим адміністраціям) та органам місцевого самоврядування розробити та реалізувати комплекс заходів щодо оптимізації мережі закладів освіти, підвищення ефективності їх діяльності, раціонального використання чисельності працівників та спрямування коштів, що можуть бути вивільнені в результаті виконання таких заходів, на підвищення рівня оплати праці працівників сфери освіти.

Як повідомлялося, з 1 вересня вчителі всіх спеціальностей, вихователі, асистенти вихователів, педагоги-організатори, практичні психологи, педагоги позашкільної освіти та інші педагогічні працівники закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної та професійної освіти отримають чергове підвищення заробітної плати на 20%.

Також запустився новий механізм оплати праці – вихід із Єдиної тарифної сітки. Замість тарифних розрядів оклад рахуватиметься в коефіцієнтах до базової величини – 28 885 грн, середньої зарплати по економіці за перший квартал 2026 року.

Крім того, уряд затвердив схеми посадових окладів педагогічних працівників і унормував передбачені надбавки і доплати.

Серед іншого, уряд розподілив 57,4 млрд грн громадам на вересень-грудень 2026 року на зарплати вчителів, з урахуванням передбаченого підвищення.