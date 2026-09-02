Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

"Укрзалізниця" спростувала інформацію щодо ймовірного влучання у залізничну інфраструктуру в центрі Києва

1 хв читати
Додати як джерело
"Укрзалізниця" спростувала інформацію щодо ймовірного влучання у залізничну інфраструктуру в центрі Києва

АТ "Укрзалізниця" повідомило, що станом на зараз влучань у залізничну інфраструктуру в центрі Києва не було, також компанія закликає громадян користуватися лише офіційними сторінками залізничного перевізника.

"Просимо користуватися інформацією лише з офіційних каналів "Укрзалізниці", - повідомили в компанії у телеграм-каналі в середу.

Раніше низка телеграм-каналів повідомляли про ймовірну атаку російського БпЛА поблизу залізничного вокзалу в Києві.

У свою чергу мер столиці Віталій Кличко повідомляв про фіксацію пожежі в шестиповерховому будинку у Шевченківському районі Києва через влучання БпЛА.

#вокзал #укрзалізниця #спростування #влучання
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: хочемо попередити усіх, хто користується ключовими аерпортами РФ – російське небо стає повністю небезпечним

Україна попереджує кожну авіакомпанію, яка використовує повітряний простір Росії, а також усіх, хто користується ключовими російськими аеропортами пр…

Читати
Рада вдруге не підтримала законопроєкт щодо митних формальностей для скасування ПДВ-пільги для посилок до EUR150

Рада вдруге не підтримала законопроєкт щодо митних формальностей для скасування ПДВ-пільги для посилок до EUR150

Верховна Рада не підтримала законорпроєкт №15460, що передбачає зміни до Митного кодексу щодо для врегулювання процедур митного оформлення, визначенн…

Читати