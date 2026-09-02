"Укрзалізниця" спростувала інформацію щодо ймовірного влучання у залізничну інфраструктуру в центрі Києва

АТ "Укрзалізниця" повідомило, що станом на зараз влучань у залізничну інфраструктуру в центрі Києва не було, також компанія закликає громадян користуватися лише офіційними сторінками залізничного перевізника.

"Просимо користуватися інформацією лише з офіційних каналів "Укрзалізниці", - повідомили в компанії у телеграм-каналі в середу.

Раніше низка телеграм-каналів повідомляли про ймовірну атаку російського БпЛА поблизу залізничного вокзалу в Києві.

У свою чергу мер столиці Віталій Кличко повідомляв про фіксацію пожежі в шестиповерховому будинку у Шевченківському районі Києва через влучання БпЛА.