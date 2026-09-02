У двох населених пунктах Київської області погіршилась якість повітря

Якість повітря погіршилась в Іванкові та Борисполі (обидва – Київська обл.) через пожежі внаслідок ворожих обстрілів, повідомила обласна військова адміністрація.

"У населених пунктах Іванків та Бориспіль спостерігається тимчасове погіршення якості атмосферного повітря. Про це свідчать результати цілодобового моніторингу. (…) основним забруднювачем в помірних концентраціях зараз є дрібнодисперсний пил", - йдеться у повідомленні Київської ОВА у Телеграмі у середу.

Зазначається, що дрібнодисперсний пил може викликати дискомфорт при диханні у людей, чутливих до подразнень. Фахівці радять тримати вікна зачиненими; за можливості обмежити тривале перебування на відкритому повітрі; пити достатньо води; за наявності очищувача повітря використовувати його на максимальній потужності.

В інших населених пунктах Київщини, де здійснюється моніторинг стану атмосферного повітря, перевищень показників допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі не зафіксовано. Рівень гамма-випромінювання в Київській області відповідає природному фону.

Станом на 2 вересня моніторинг атмосферного повітря здійснюється на 15 пунктах спостереження у містах Бровари, Біла Церква, Бориспіль, Переяслав, Вишгород, Боярка, Обухів, Кагарлик, Богуслав, Васильків, Ірпінь, Вишневе, селищах Іванків і Велика Димерка та селі Підгірці Обухівського району. Пост спостереження у місті Узин тимчасово не працює у зв’язку із відсутністю електроживлення.

Київ та Київська область 2 вересня продовжують перебувати під атакою РФ, уже сьому добу. За добу в столиці було 10 тривог, у понад 5 годин. Вранці у середу внаслідок ворожої атаки безпілотників пожежу зафіксували у Бучанському районі Київської області: загорілося у складських приміщеннях, також пошкоджено приватний будинок. У Броварському районі зафіксовано пошкодження приватного будинку, у Бориспільському пошкоджено складську будівлю. У самому Києві вранці також сталася пожежа на відкритій території в Голосіївському районі через падіння уламків збитого БпЛА та у Шевченківському районі – зафіксовано займання у багатоповерхівці

Фіксувалися наслідки російських атак в Київській області 1 вересня у двох районах: у Бучанському районі пошкоджено складське приміщення, три приватні будинки та чотири автомобілі. У Броварському районі пошкоджено приватний будинок.