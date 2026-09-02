Поліція відкрила справу після побиття 13-річною дівчиною 11-річного хлопця на Львівщині

Поліцейські розпочали кримінальне провадження за фактом побиття неповнолітнього хлопця неповнолітньою дівчиною в місті Пустомити Львівської області.

"1 липня на вулиці Парковій у місті Пустомити 13-річна місцева жителька на очах чисельних очевидців завдала кількох ударів ногою в різні ділянки тіла, зокрема й по голові, 11-річному хлопцю, з яким вони навчаються в одному ліцеї. Публікацію з відео про цю подію правоохоронці виявили під час моніторингу соціальних мереж", – повідомляє поліція Львівської області в середу.

Також зазначається, що матір потерпілого звернулась із заявою у поліцію, але не вказується, до пошуку правоохоронцями відео інциденту чи після того.

"За фактом дізнавачі відділу поліції №3 Львівського районного управління поліції №2, за процесуального керівництва Пустомитіської окружної прокуратури, розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст.125 (Умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального процесуального кодексу України. Проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють усі обставини події", – йдеться в повідомленні.