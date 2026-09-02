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Оперуповноважений Коростенського відділу СБУ затриманий за продаж інформації про власників телефонних номерів

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Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) затримали оперуповноваженого Коростенського районного відділу Управління Служби безпеки України (СБУ) в Житомирській області, який за гроші передавав стороннім особам інформацію щодо власників окремих телефонних номерів.

Як повідомляється на сайті ДБР у середу, зловмисник мав доступ до службової бази з грифом таємності та міг відслідковувати інформацію про вхідні та вихідні дзвінки, точну адресу місцезнаходження абонентів телефонного зв’язку.

"Ці відомості мали б використовуватися ним під час пошуку злочинців, натомість він торгував нею. Свій бізнес чоловік вів щонайменше із травня 2026 року. Викрити його вдалося, коли пробити телефон його попросив черговий клієнт, який підозрював у зраді свою дружину. Вартувала ця послуга 50 тис. грн", – йдеться в повідомленні.

27 серпня працівники ДБР затримали правоохоронця за сприяння СБУ. Йому вже повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди, поєднаному з вимаганням (за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України). Наразі встановлюється повне коло контактів підозрюваного та масштаби злочинної діяльності.

#телефони #житомирщина #таємна #сбу #дбр
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