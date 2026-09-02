Внутрішні поштомати "Укрпошти" відтепер доступні в усіх регіонах України, крім тимчасово Херсона

АТ "Укрпошта" розширило мережу комірок швидкої видачі до всіх регіонів України, крім тимчасово Херсона, довівши загальну їхню кількість до понад 500, повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський.

"Тож тепер наші жовті внутрішні поштомати можна побачити в УСІХ (крім поки що Херсона) регіонах України в найбільш завантажених відділеннях", - написав Смілянський у телеграм-каналі в середу.

За його словами, "Укрпошта" планує й надалі збільшувати кількість внутрішніх поштоматів.

Серед іншого, гендиректор національного поштового оператора зауважив, що триває процес реалізації вже раніше анонсованих вуличних поштоматів.

Раніше у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна", Смілянський повідомляв, що "Укрпошта" протягом третього кварталу цього року планує завершити встановлення поштоматів у відділеннях, довівши їх загальну кількість до 600 комірок швидкої видачі.

Щодо вуличних поштоматів, то за його словами, до кінця 2026 року "Укрпошта" планує збільшити їх кількість до кількох тисяч.

У серпні національний поштовий оператор зазначав, що спільно з українською компанією "Модерн-Експо" запускає виробництво та встановлення 1 тис. нових вуличних поштоматів, насамперед у Києві, Одесі, Львові, Дніпрі та інших великих містах країни.

"Укрпошта" за перше півріччя цього року збільшила виручку на 4,2% – до 6 млрд 776 млн грн та отримала 92 млн грн чистого прибутку проти 312 млн грн чистого збитку за перше півріччя минулого року.

Компанія має 7,2 тис. об’єктів з обслуговування користувачів, з них 2 тис. пересувних відділень поштового зв’язку, що обслуговують 21,3 тис. населених пунктів.