Міноборони повідомило про відновлення роботи Резерв+, але окремі користувачі ще можуть мати складнощі

Мобільний застосунок для військовозобов’язаних Резерв+ відновив роботу після проблем з авторизацією, повідомляє телеграм-канал Міністерства оборони України в середу вранці.

"Роботу Резерв+ відновлено. Авторизація та функції застосунку працюють у звичайному режимі після відновлення роботи сервісу вчора ввечері", – йдеться в повідомленні.

Для користування застосунком в Міноборони закликають оновити його до останньої версії в App Store або Google Play.

"Окремі користувачі ще можуть стикатися зі складнощами. Завершуємо працювати над їх усуненням", – йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, Зокрема, від ранку вівторка при відкритті застосунку Резерв+ висвічувався напис: "Отакої! У вас застаріла версія застосунку". Після переходу в App Store чи Google Play Маркет і оновлені Резерв+, в застосунку висвічувалося: "Зачекайте, отримуємо інформацію з реєстру". Після декількох хвилин, застосунок повідомляє, що "Сталося щось дивне" і пропонує "повторити спробу".

В Міністерстві оборони повідомили, що через підвищене навантаження можуть тимчасово виникати складнощі з авторизацією або використанням окремих функцій, а пізніше детально описали, що сталося із системою.

"Близько 03:00 автоматично оновився сертифікат безпеки Резерв+. Через налаштування захисту попередня версія застосунку не могла під’єднатися до системи. Близько 04:00 розпочалась публікація оновленої версії Резерв+ із виправленням. 06:30 оновлення стало доступним в Google Play, о 07:46 – в App Store. Після цього багато користувачів одночасно почали входити в застосунок, через що різко зросло навантаження. 10:02 усунули проблему з надмірним навантаженням і перезапустили системи, які відповідають за вхід", – йшлося в повідомленні міністерства.

У другій половині дня у застосунку все ще виникали труднощі під час авторизації через значне навантаження, але після кількох спроб зайти у Резерв+ вдавалося.