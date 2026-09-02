Атака РФ вчергове призвела до зупинки електротранспорту в Одесі

Внаслідок атаки РФ вночі середи на Одесу, яка призвела до дефіциту електричної потужності, в місті принив роботу електротранспорт, повідомила міська рада.

"У зв’язку з нестачею потужностей електротранспорт тимчасово припиняє свою роботу. Трамваї та тролейбуси не курсують", – йдеться в повідомленні міськради в Телеграм.

Одеситів та гостей міста просять враховувати цю інформацію під час планування поїздок.

Як повідомлялося з посиланням на начальника Одеської міської військової адміністрації Сергія Лисака, РФ здійснила чергову масовану атаку на Одесу в ніч на середу, відомо про 8 постраждалих, серед них – одна дитина.

Атаки РФ вже призводили до припинення роботи електротранспорту в Одесі раніше цьогоріч, зокрема, навесні.