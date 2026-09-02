Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Атака РФ вчергове призвела до зупинки електротранспорту в Одесі

1 хв читати
Додати як джерело

Внаслідок атаки РФ вночі середи на Одесу, яка призвела до дефіциту електричної потужності, в місті принив роботу електротранспорт, повідомила міська рада.

"У зв’язку з нестачею потужностей електротранспорт тимчасово припиняє свою роботу. Трамваї та тролейбуси не курсують", – йдеться в повідомленні міськради в Телеграм.

Одеситів та гостей міста просять враховувати цю інформацію під час планування поїздок.

Як повідомлялося з посиланням на начальника Одеської міської військової адміністрації Сергія Лисака, РФ здійснила чергову масовану атаку на Одесу в ніч на середу, відомо про 8 постраждалих, серед них – одна дитина.

Атаки РФ вже призводили до припинення роботи електротранспорту в Одесі раніше цьогоріч, зокрема, навесні.

#атака_рф #одеса #електротранспорт
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: хочемо попередити усіх, хто користується ключовими аерпортами РФ – російське небо стає повністю небезпечним

Україна попереджує кожну авіакомпанію, яка використовує повітряний простір Росії, а також усіх, хто користується ключовими російськими аеропортами пр…

Читати
Рада вдруге не підтримала законопроєкт щодо митних формальностей для скасування ПДВ-пільги для посилок до EUR150

Рада вдруге не підтримала законопроєкт щодо митних формальностей для скасування ПДВ-пільги для посилок до EUR150

Верховна Рада не підтримала законорпроєкт №15460, що передбачає зміни до Митного кодексу щодо для врегулювання процедур митного оформлення, визначенн…

Читати