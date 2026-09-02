Майже 80% родин першокласників уже подалися на виплату "Пакунок школяра" – Мінсоцполітики

Понад 180 тис. родин першокласників уже подали заявки на державну виплату "Пакунок школяра", з яких 151 тис. уже погоджено, повідомило Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності України.

"Майже 80% родин першокласників уже подалися на виплату. Це свідчить про те, що програма є затребуваною і справді відповідає потребам українських сімей", – йдеться в повідомленні міністерства.

Зазначається, що найчастіше родини використовують "Пакунок школяра" на одяг і канцтовари. Зокрема, 28,8% витрат припадає на сімейний одяг, 27,7% – на дитячий одяг, 25,1% – на канцтовари, 5,3% коштів витрачено у магазинах зі зниженими цінами, 3,7% – у взуттєвих магазинах, 3,6% – у магазинах іграшок та 1,9% – у книжкових магазинах.

Як повідомлялося, 7 липня 2025 року Кабінет міністрів вперше запустив виплату "Пакунок школяра" в розмірі 5 тис. грн на придбання необхідного канцелярського приладдя, дитячого одягу, взуття та книг для тих, хто відправляє свою дитину в перший клас в офлайн-форматі.

В минулому році 202 тис. батьків першокласників подали заявки у межах державної програми "Пакунок школяра", що склало 98,7% родин першачків.

На початку серпня 2026 року Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності України повідомило, що родини, чиї діти цього року підуть до першого класу, знову можуть оформити державну допомогу "Пакунок школяра" – одноразову виплату у розмірі 5 тис. грн, яку можна використати на придбання необхідного шкільного приладдя, одягу та взуття для першачків. Подати заяву на отримання "Пакунка школяра" можна до 1 листопада 2026 року.

Міністерство освіти і науки повідомило, що майже 245 тис. першокласників пішли до школи з вересня 2026 року.