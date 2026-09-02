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Тривалість повітряних тривог у Києві за тиждень впала більш ніж удвічі, збиваються понад 80% "Бандеролей" – ЦПД

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Наслідки ворожої атаки на столицю
Наслідки ворожої атаки на столицю | Фото: https://t.me/dsns_telegram/73034

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко повідомив про збиття понад 80% російських дронів-ракет "Бандероль" українськими силами протиповітряної оборони.

"Ефективність збиття бандеролей понад 80% і буде зростати", – написав Коваленко в Телеграм у середу вранці.

Він також опублікував інфографіку тривалості повітряних тривог у Києві протягом останніх шести днів, на якій видно, що вона поступово знижується. Зокрема, якщо з 27 на 28 серпня в Києві було 14 повітряних тривог загальною тривалістю 13 год 3 хв, то з 1 на 2 вересня тривог було вже десять загальною тривалістю 5 год 21 хв.

#київ #повітряна_тривога #динаміка
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