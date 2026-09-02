Двоє жителів Київщини травмовані внаслідок нічних атак РФ

Жителі Бучанського та Броварського районів Київської області отримали травми внаслідок російських атаки вранці в середу, повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко.

"Внаслідок ранкової атаки травмовано двох людей. У Бучанському районі чоловік отримав осколкове поранення стегна. У Броварському районі жінка – уламкові поранення руки та плеча. Людям надають необхідну медичну допомогу", – написав Ткаченко в Телеграм.

За його словами, у цих двох, а також Бориспільському районі внаслідок атаки є пошкодження цивільної інфраструктури.

"У Бучанському районі виникла пожежа складських приміщень, також пошкоджено приватний будинок. У Броварському районі пошкоджено приватний будинок. У Бориспільському районі пошкоджено складську будівлю. Рятувальники працюють на місцях та ліквідовують наслідки атаки", – розповів Ткаченко.