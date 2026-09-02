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Міносвіти: відтепер студент профтеху отримуватиме всі кошти за виконану під час практики роботу

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Міносвіти: відтепер студент профтеху отримуватиме всі кошти за виконану під час практики роботу
Фото: Ольга Швець

Кабінет міністрів України затвердив новий порядок практичної підготовки здобувачів професійної освіти, повідомляє Міністерство освіти і науки.

"Практична підготовка є обов’язковою та невід’ємною частиною освітнього процесу в закладах професійної освіти. Вона має дати студенту не лише теоретичні знання, а й можливість отримати реальний досвід роботи за професією – безпосередньо на підприємствах. Новий Порядок визначає механізм організації такої підготовки на базах юридичних осіб незалежно від організаційно-правової форми та інших суб’єктів господарювання", – йдеться в повідомленні міністерства.

Зокрема, відтепер студент отримуватиме всі кошти за виконану під час практики роботу.

Таким чином, скасовано норму, за якою до 50% заробітної плати здобувача освіти за час практики могло перераховуватися на рахунок закладу освіти. Відтепер усі кошти за виконану роботу виплачуються безпосередньо студенту.

Також, якщо під час практики студент виконує трудові функції у суб’єкта господарювання, з ним обов’язково укладається офіційний студентський трудовий договір, що дозволить студенту отримати реальний страховий і трудовий стаж.

Крім того, скасовано дозвільну процедуру для проведення практики у власних навчальних майстернях та лабораторіях закладу освіти.

"Результати практики фіксуватимуться в АІКОМ. Характеристики, звіти та результати практичної підготовки здобувачів освіти вноситимуться до програмно-апаратного комплексу "Автоматизований інформаційний комплекс освітнього менеджменту" (АІКОМ). Це дозволить системно фіксувати результати практичної підготовки студентів", – розповіли у відомстві.

Зазначається, що договори з роботодавцями можна буде укладати на строк до 5 років, що спростить довгострокове планування практичної підготовки як для закладів освіти, так і для суб’єктів господарювання.

"Практика має бути доступною для всіх. До умов її організації включено вимоги щодо забезпечення інклюзивності, недискримінації та створення умов для здобувачів освіти з інвалідністю, ветеранів та людей з особливими освітніми потребами", – додали у міністерстві.

#профтехосвіта #оплата #міносвіти #практика
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