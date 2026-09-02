ППО України збила 141 зі 174 ворожих дронів, зафіксовано влучання ракет і БПЛА на 16 локаціях

Сили оборони України у ніч на середу знешкодили 141 ворожий дрон, проте зафіксовано влучання дронів та ракет на 16 локаціях, повідомили у Повітряних силах Збройних сил України.

"Станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 141 ціль: 3 S8000 "Бандероль"; 138 ворожих БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивні), Гербера та дрони інших типів", – йдеться в повідомленні.

Загалом у ніч на 2 вересня (з 18:00 1 вересня) противник атакував двома балістичними ракетами Іскандер-М, двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69, а також 174 ударними БпЛА типу Shahed (близько половини – реактивні), S8000 "Бандероль", Гербера та дронами-імітаторами типу "Пародія".

Про збиття балістичних та авіаракет не повідомляється.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Між тим, зафіксовано влучання ракет та ударних БпЛА противника на 16 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на чотирьох локаціях. Крім того, частина ворожих засобів ураження не досягла своїх цілей, інформація щодо них уточнюється.

Таким чином, ефективність роботи ППО лише по дронах склала близько 81%, а по всіх повітряних цілях, враховуючи відсутність ракет для антибалістичних систем ППО – 79,2%.

Як повідомлялося, попередній масований удар РФ завдала по Україні в ніч на 2 червня, коли були знешкоджені 602 із 656 дронів та 40 з 73 ракет, були зафіксовані влучання на 38 локаціях. Найбільш масований удар окупанти завдали за добу 13-14 травня із застосуванням 1 428 ударних БпЛА, з яких ППО знешкодила 1 362, ефективність роботи ППО по БпЛА склала 95,38%.

Найвищий відсоток знешкоджених дронів і ракет було зафіксовано в ніч на 9 липня, коли було знешкоджено 718 дронів та ракет з 729 випущених окупантами, що дало ефективність близько 96,9%.