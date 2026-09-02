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Петиція до Кабміну про державний облік тварин, які загинули або постраждали через війну, набрала лише 108 голосів

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Петиція до Кабміну про державний облік тварин, які загинули або постраждали через війну, набрала лише 108 голосів

Петиція на сайті Кабінету міністрів України із закликом запровадити обов’язковий державний облік тварин, які загинули або постраждали внаслідок війни не набрала необхідної для розгляду кількості голосів.

Згідно з платформою на сайті уряду, петицію було подано 1 червня і станом на 2 вересня вона набрала лише 108 голосів із 25 тис. необхідних.

"З початку повномасштабного вторгнення тисячі, а можливо й мільйони тварин гинуть від ракетних ударів, безпілотників, вибухів, пожеж, голоду та відсутності належного догляду. Багато з них залишаються покинутими, отримують важкі поранення або помирають у страшних муках. Це стосується: домашніх тварин (котів, собак та інших улюбленців), безпритульних тварин, сільськогосподарських тварин, диких тварин, а також інших живих істот, які страждають від наслідків війни", – йшлося в петиції.

У зв’язку з цим авторка петиції просила: створити державну систему обліку тварин, які загинули або постраждали внаслідок бойових дій; залучити до збору даних органи місцевого самоврядування, ветеринарні служби та зоозахисні організації; забезпечити відкриту статистику для громадян України; передбачити програми допомоги та реабілітації для постраждалих тварин; розробити механізми реагування та порятунку тварин у зонах бойових дій. 

#петиція #війна #облік #тварини #жертви
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