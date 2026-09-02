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Четверо постраждалих внаслідок обстрілів Харківської області протягом доби

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Четверо постраждалих внаслідок обстрілів Харківської області протягом доби
Фото: Харківська ОВА

Протягом минулої доби ЗС РФ завдали ударів по 17 населених пунктах Харківської області, четверо людей постраждали, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"У с. Червона Хвиля Великобурлуцької громади зазнав поранень 72-річний чоловік; у с. Зелений Гай Великобурлуцької громади поранено 49-річного чоловіка; на трасі біля с. Чорноглазівка Золочівської громади отримав поранення 59-річний чоловік; на трасі біля с. Садове Близнюківської громади поранено 47-річного чоловіка", – написав Синєгубов у телеграм-каналі.

#харківська_область #обстріли
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