На Київщині ліквідовано загоряння трьох складських приміщень – ДСНС

Увечері 1 вересня ворог завдав удару по трьох складських приміщеннях у Бучанському районі Київської області, внаслідок атаки виникли пожежі та руйнування, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

"Рятувальники оперативно прибули на місце та приступили до гасіння. Завдяки професійним діям вогнеборців загоряння у трьох складських приміщеннях ліквідовано. Під час роботи рятувальників ворог підступно завдав ще двох повторних ударів по складських приміщеннях, створюючи додаткову небезпеку для особового складу. Гасіння також ускладнювалося постійними повітряними тривогами", – повідомляє відомство в телеграм-каналі.

Загиблих та постраждалих немає.

Джерело: https://t.me/dsns_telegram/73454?single