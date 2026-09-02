У Нікополі через атаку дрона постраждав 45-річний чоловік – голова облради

Минулої доби російські окупанти били безпілотниками та артилерією по Нікополю, внаслідок чого поранень зазнав 45-річний чоловік, повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

"Окупанти били дронами й артилерією по Нікополю, Червоногригорівській, Марганецькій та Покровській сільській громадах. Сталися пожежі. Горіли автомобіль і два балкони у багатоповерхівці. Пошкоджене підприємство. У Юріївській громаді через атаку БпЛА горіли чотири вантажівки на території аграрного підприємства. БпЛА атакували Зеленодольську громаду. Пошкоджені дитячий садок і магазин", – написав посадовець у телеграм-каналі.

Джерело: https://t.me/mykola_lukashuk/28446