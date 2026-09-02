Унаслідок обстрілів Сумщини одна людина загинула, ще восьмеро дістали поранень – поліція

Минулої доби російські війська здійснили 62 обстріли населених пунктів Сумської області, внаслідок чого одна людина загинула і ще восьмеро поранені, повідомляється на сайті Національної поліції України.

За даними правоохоронців, окупанти били керованими авіабомбами (КАБ), артилерією, мінометами та безпілотниками різних типів.

"Великописарівська громада: внаслідок влучання ворожого дрона в автомобіль загинув 38-річний чоловік. Середино-Будська громада: через мінометний обстріл травмована 55-річна жінка, ще один удар дроном спричинив поранення 70-річного чоловіка. Путивльська громада: внаслідок атаки БпЛА травмовані дві жінки – 30 та 58 років. Сумська громада: внаслідок удару ворожого безпілотника поранено трьох чоловіків віком 46, 62 та 53 роки. Ще одна 45-річна жінка отримала гостру реакцію на стрес", – ідеться в повідомленні відомства.

Крім того, пошкоджень зазнали приватні будинки, господарські та адміністративні споруди, складські приміщення, гаражі, автомобілі та об'єкти підприємств.

Джерело: https://npu.gov.ua/news/odna-liudyna-zahynula-visim-poraneno-politsiia-dokumentuie-naslidky-vorozhykh-atak-na-sumshchyni?v=6a97a367397e2