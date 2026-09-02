Дві людини загинули, ще одинадцять – поранені внаслідок ворожих атак на Запоріжжя та Запорізький район – ОВА

Упродовж доби окупанти завдали 970 ударів по 56 населених пунктах Запорізької області, відомо про загибель двох людей та 11 поранених, написав начальник Запорізької ОВА Іван Федоров в телеграм-каналі.

"Війська рф здійснили 18 авіаударів по Зарічному, Малокатеринівці, Тернуватому, Ясній Поляні, Новорозівці, Барвінівці, Жовтенькому, Одарівці, Самійлівці, Тернівці, Васинівці, Вільнянці, Микільському, Малій Токмачці, Омельнику. 740 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Кушугум, Малокатеринівку, Комишуваху, Новотроїцьке, Новоолександрівку, Біленьке, Червоноднпровку, Розумівку, Канівське, Григорівку, Річне, Новояковлівку, Запасне, Веселянку, Лежене, Петропавлівку, Підгірне, Степногірськ, Приморське, Павлівку, Лук'янівське, Плавні, Оріхів, Залізничне, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Червону Криницю, Лугівське, Чарівне, Гуляйпільське, Воздвижівку, Гірке, Староукраїнку, Цвіткове, Преображенку, Новоселівку, Косівцеве, Нове Запоріжжя та Верхню Терсу. 211 артилерійських ударів прийшлися по Малокатеринівці, Червонодніпровці, Григорівці, Річному, Запорожцю, Запасному, Новояковлівці, Степногірську, Приморському, Павлівці, Лук'янівському, Плавнях, Оріхову, Залізничному, Новоандріївці, Новоданилівці, Щербаках, Малій Токмачці, Червоній Криниці, Лугівському, Чарівному, Новоселівці, Гіркому, Верхній Терсі, Воздвижівці, Цвітковому, Гуляйпільському, Староукраїнці, Косівцевому та Новому Запоріжжю" – йдеться у повідомленні.

Також надійшло 59 повідомлень про пошкодження житла, автівок та об'єктів інфраструктури.

Джерело: https://t.me/ivan_fedorov_zp/47452