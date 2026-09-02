Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Дві людини загинули, ще одинадцять – поранені внаслідок ворожих атак на Запоріжжя та Запорізький район – ОВА

1 хв читати
Додати як джерело

Упродовж доби окупанти завдали 970 ударів по 56 населених пунктах Запорізької області, відомо про загибель двох людей та 11 поранених, написав начальник Запорізької ОВА Іван Федоров в телеграм-каналі.

"Війська рф здійснили 18 авіаударів по Зарічному, Малокатеринівці, Тернуватому, Ясній Поляні, Новорозівці, Барвінівці, Жовтенькому, Одарівці, Самійлівці, Тернівці, Васинівці, Вільнянці, Микільському, Малій Токмачці, Омельнику. 740 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Кушугум, Малокатеринівку, Комишуваху, Новотроїцьке, Новоолександрівку, Біленьке, Червоноднпровку, Розумівку, Канівське, Григорівку, Річне, Новояковлівку, Запасне, Веселянку, Лежене, Петропавлівку, Підгірне, Степногірськ, Приморське, Павлівку, Лук'янівське, Плавні, Оріхів, Залізничне, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Червону Криницю, Лугівське, Чарівне, Гуляйпільське, Воздвижівку, Гірке, Староукраїнку, Цвіткове, Преображенку, Новоселівку, Косівцеве, Нове Запоріжжя та Верхню Терсу. 211 артилерійських ударів прийшлися по Малокатеринівці, Червонодніпровці, Григорівці, Річному, Запорожцю, Запасному, Новояковлівці, Степногірську, Приморському, Павлівці, Лук'янівському, Плавнях, Оріхову, Залізничному, Новоандріївці, Новоданилівці, Щербаках, Малій Токмачці, Червоній Криниці, Лугівському, Чарівному, Новоселівці, Гіркому, Верхній Терсі, Воздвижівці, Цвітковому, Гуляйпільському, Староукраїнці, Косівцевому та Новому Запоріжжю" – йдеться у повідомленні.

Також надійшло 59 повідомлень про пошкодження житла, автівок та об'єктів інфраструктури.

Джерело: https://t.me/ivan_fedorov_zp/47452

#запоріжжя #постраждалі #обстріл
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: хочемо попередити усіх, хто користується ключовими аерпортами РФ – російське небо стає повністю небезпечним

Україна попереджує кожну авіакомпанію, яка використовує повітряний простір Росії, а також усіх, хто користується ключовими російськими аеропортами пр…

Читати
Рада вдруге не підтримала законопроєкт щодо митних формальностей для скасування ПДВ-пільги для посилок до EUR150

Рада вдруге не підтримала законопроєкт щодо митних формальностей для скасування ПДВ-пільги для посилок до EUR150

Верховна Рада не підтримала законорпроєкт №15460, що передбачає зміни до Митного кодексу щодо для врегулювання процедур митного оформлення, визначенн…

Читати
Зеленський після розмови з представниками Трампа: Команди будуть на зв'язку, щоб опрацювати порядок денний

Зеленський після розмови з представниками Трампа: Команди будуть на зв'язку, щоб опрацювати порядок денний

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 31 серпня, провів телефонну розмову з представниками президента США Дональда Трампа Стівом Віткоф…

Читати