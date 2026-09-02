Голова Одеської МВА повідомив про 8 постраждалих внаслідок масованої атаки на місто

Ворог здійснив масовану атаку на Одесу в ніч на середу, відомо про 8 постраждалих, серед них – одна дитина, про це повідомив у телеграм-каналі начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

"Наразі відомо про 8 постраждалих, серед них – одна дитина. Двоє людей госпіталізовані. Пошкоджено 24-поверховий житловий будинок. На кількох поверхах зруйновані квартири. У прилеглих будинках вибиті вікна. Пошкоджені автомобілі. Також зазнали руйнувань офісні будівлі та два навчальні заклади", – йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялось про трьох постраждалих.

Джерело: https://t.me/odesaMVA/3154