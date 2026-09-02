Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Голова Одеської МВА повідомив про 8 постраждалих внаслідок масованої атаки на місто

1 хв читати
Додати як джерело

Ворог здійснив масовану атаку на Одесу в ніч на середу, відомо про 8 постраждалих, серед них – одна дитина, про це повідомив у телеграм-каналі начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

"Наразі відомо про 8 постраждалих, серед них – одна дитина. Двоє людей госпіталізовані. Пошкоджено 24-поверховий житловий будинок. На кількох поверхах зруйновані квартири. У прилеглих будинках вибиті вікна. Пошкоджені автомобілі. Також зазнали руйнувань офісні будівлі та два навчальні заклади", – йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялось про трьох постраждалих.

Джерело: https://t.me/odesaMVA/3154

#постраждалі #одеса #обстріл
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: хочемо попередити усіх, хто користується ключовими аерпортами РФ – російське небо стає повністю небезпечним

Україна попереджує кожну авіакомпанію, яка використовує повітряний простір Росії, а також усіх, хто користується ключовими російськими аеропортами пр…

Читати
Рада вдруге не підтримала законопроєкт щодо митних формальностей для скасування ПДВ-пільги для посилок до EUR150

Рада вдруге не підтримала законопроєкт щодо митних формальностей для скасування ПДВ-пільги для посилок до EUR150

Верховна Рада не підтримала законорпроєкт №15460, що передбачає зміни до Митного кодексу щодо для врегулювання процедур митного оформлення, визначенн…

Читати
Зеленський після розмови з представниками Трампа: Команди будуть на зв'язку, щоб опрацювати порядок денний

Зеленський після розмови з представниками Трампа: Команди будуть на зв'язку, щоб опрацювати порядок денний

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 31 серпня, провів телефонну розмову з представниками президента США Дональда Трампа Стівом Віткоф…

Читати