Окупанти за добу втратили 1390 осіб та 482 одиницю техніки – Генштаб

Сили оборони за добу ліквідували 1390 окупантів. Також серед втрат противника 4 танки, 62 артилерійські системи, 6 бронемашини, 1969 БПЛА, та 383 автомобілів та спецтехніки, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України в телеграм-каналі.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.09.26 склали особового складу – близько 1 491 030 (+1 390) осіб, танків– 12 324 (+4) од., бойових броньованих машин – 25 263 (+6) од., артилерійських систем – 49 016 (+62) од., РСЗВ – 2 081 (+2) од., засоби ППО – 1 598 (+1) од., літаків – 440 (+0) од., гелікоптерів – 354 (+0) од., наземних робототехнічних комплексів – 2 464 (+12) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 494 146 (+1 969) од., крилаті – 5 070 (+10) од., кораблі / катери – 35 (+0) од., підводні човни – 2 (+0) од., автомобільна техніка та автоцистерни –142 715 (+383) од., спеціальна техніка – 4 625 (+2) од." – йдеться у повідомленні.

Дані уточнюються.

Джерело: https://t.me/landforcesofukraine/32590