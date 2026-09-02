2 вересня: Яке сьогодні свято, все про цей день

2 вересня відзначають День закінчення Другої світової війни, День нотаріату, Всесвітній день кокоса, Глобальний день пошуку талантів.

День міста Одеса.

2 вересня 2015 року Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про створення Національної поліції України.

2021 - За участю Президента України Володимира Зеленського у Вашингтоні відкрили "Український дім".

Православна церква вшановує пам'ять святого мученика Маманта.

День 1651 Російська агресія - Day 1651 Russian aggression

День закінчення Другої світової війни

Цього дня 1945 року Японія підписала акт про беззастережну капітуляцію, що офіційно завершило війну. Церемонія підписання відбулася на борту американського лінкора "Міссурі" в Токійській затоці о 9:02 за токійським часом. Цей день став символом завершення найбільшого військового конфлікту в історії людства, який тривав від 1 вересня 1939 року. Війна охопила більшість країн світу і призвела до величезних людських втрат та руйнувань.

День нотаріату

Встановлений Указом Президента України 22 лютого 2010 року.

Свято було започатковане з метою визнання важливості нотаріальної діяльності у розбудові правової держави, а також для підтримки ініціативи Міністерства юстиції України та Української нотаріальної палати. Нотаріуси відіграють важливу роль у суспільстві, допомагаючи громадянам, підприємствам та організаціям у здійсненні їхніх прав та захисті законних інтересів. Вони посвідчують права та факти, що мають юридичне значення, забезпечуючи правову безпеку та стабільність.

Всесвітній день кокоса

Це свято було започатковане для підвищення обізнаності про важливість кокосів у подоланні бідності, розвитку кокосового виробництва та залученні інвестицій. Кокоси є надзвичайно важливими для багатьох країн, особливо в Азійсько-Тихоокеанському регіоні, де вони використовуються як їжа, питво, посуд, одяг і навіть будівельний матеріал.

Глобальний день пошуку талантів

Припадає щороку на першу середу вересня. Цей день присвячений професіоналам, які займаються пошуком та залученням кваліфікованих фахівців до різних організацій. Це включає рекрутерів, менеджерів з найму та спеціалістів відділів управління персоналом. Їхня робота є критично важливою для успіху будь-якої компанії, адже саме вони знаходять та залучають найкращих кандидатів. Традиційно цього дня проводяться різноманітні заходи, такі як професійні тренінги, семінари та нетворкінг події, де фахівці можуть обмінюватися досвідом та навчатися новим методам рекрутингу. Також багато компаній організовують внутрішні заходи для визнання та нагородження своїх найкращих рекрутерів.

Народилися в цей день:

300 років від дня народження Джона Говарда (1726–1790), британського юриста-реформатора, філантропа, громадського діяча, який доклав значних зусиль для вдосконаленням системи утримання в’язнів у тюрмах Європи, зокрема і в Україні (Херсоні, Кременчуці, Очакові). На його честь у Херсоні, де він оселився і помер, перейменовано вулицю (2023), названо сквер (2024);

215 років від дня народження Івана Миколайовича Вагилевича (1811–1866), українського письменника, поета, філолога, фольклориста, етнографа, священника, громадсько-культурного діяча, одного з авторів альманаху "Русалка Дністровая", члена "Руської Трійці", одного з зачинателів українського національного відродження в Галичині;

170 років від дня народження Володимира Лукича Левицького (псевд. – Василь Лукич) (1856–1938), українського письменника, критика, літературознавця, журналіста, редактора, видавця, бібліографа, культурно-освітнього та громадського діяча; за іншими даними народився 14.09.1856 р.;

135 років від дня народження Павла Петровича Филиповича (1891–1937), українського поета, перекладача, літературознавця, критика; за іншими даними народився 20.09.1891 р., 02.10.1891 р.;

130 років від дня відкриття та освячення (1896) в Києві храму Святого Рівноапостольного Великого князя Володимира;

100 років від дня народження Катерини Василівни Кричевської-Росандич (1926–2021), української художниці, меценатки (США).

Ще цього дня:

1889 - У Маріуполі починає працювати морський порт;

1918 - Розпочинається офіційний візит Гетьмана Української Держави Павла Скоропадського до Німеччини;

1945 - У гавані Токіо на борту лінкора "Міссурі" підписують Акт Капітуляції Японської імперії у Другій світовій війні, закінчення Другої світової війни;

1945 - В'єтнам проголошує свою незалежність, утворюючи Демократичну Республіку В'єтнам;

1958 - Уперше виходить в етер телебачення Китайської Народної Республіки;

1991 - США визнають відновлення незалежності Латвії, Литви й Естонії;

Церковне свято

День пам’яті святого мученика Маманта

Святий Мамант народився близько 260 року в Кесарії Каппадокійській (сучасна Туреччина) у родині християн Феодота і Руфини. Його батьки були ув’язнені за свою віру і померли у в’язниці, залишивши Маманта сиротою. Його виховала благочестива вдова на ім’я Аммія.

Мамант з раннього віку проповідував християнство і навернув багатьох своїх однолітків до віри. За це він зазнав численних переслідувань і тортур. Його намагалися втопити в морі, але, за християнськими віруваннями, янгол Господній врятував його і привів на гору поблизу Кесарії, де він жив серед диких звірів, які не чіпали його. Згодом Маманта знову заарештували і піддали жорстоким тортурам. Його кинули на арену до диких звірів, але ті не завдали йому шкоди. Тоді один із язичницьких жерців убив його тризубцем.

Раніше ми вже розповідали, яке сьогодні церковне свято

Іменини:

Анатолій, Антоній, Василь, Віктор, Володимир, Іван, Леонід, Михайло, Микола, Павло, Петро, Пилип, Стефан.

З прикмет цього дня:

Туманний ранок — чекайте на вологу осінь і теплу зиму; птахи низько літають — до дощу; сонячний і тихий день — буде довга й тепла осінь; ніч зоряна і тиха — чекайте на суху осінь; коти ховаються і загортаються калачиком — до швидкого похолодання.

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