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Сибіга назвав пріоритети України на неформальній зустрічі глав МЗС ЄС в Ірландії

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Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прибув до Ірландії на неформальну зустріч очільників МЗС країн Євросоюзу, де представить програму посилення військової та енергетичної підтримки Києва.

"Ця ескалація вимагає від нас обговорення рішучих відповідей, підтримки України та способів позбавлення Росії засобів і ресурсів для продовження її війни. Обговорення має бути присвячене залученню всіх доступних інструментів до роботи", – повідомив міністр у соцмережі Х.

Він зазначив, що представить партнерам чіткий перелік пріоритетів: посилення протиповітряної та протибалістичної оборони, жорсткіші санкції і тиск на РФ, додаткову оборонну та енергетичну підтримку напередодні зими, а також прогрес у відкритті переговорних кластерів щодо вступу України до ЄС.

"Чим більше можливостей отримає Україна і чим менше ресурсів лишиться Росії для її війни, тим ближче ми будемо до всеосяжного та тривалого миру", – наголосив Сибіга.

Джерело: https://x.com/andrii_sybiha/status/2094931669643903369?s=20

#єс #мзс
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