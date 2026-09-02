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ППО Йорданії перехопила 10 із 13 балістичних ракет, випущених з території Ірану

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Системи протиповітряної оборони Йорданії збили 10 із 13 балістичних ракет, випущених з території Ірану в бік повітряного простору Королівства, повідомив Національний центр з безпеки та управління кризовими ситуаціями Йорданії.

"Йорданські системи протиповітряної оборони зреагували на 13 балістичних ракет, які порушили повітряний простір Королівства, успішно перехопивши та знищивши 10 із них, тоді як три ракети впали у віддалених районах подалі від населених пунктів", – ідеться в повідомленні відомства в соцмережі Х.

За даними Центру, відбиття атаки відбулося згідно зі встановленими оперативними протоколами. Постраждалих та руйнувань не зафіксовано.

Спеціалізовані служби направлені до районів падіння уламків для проведення перевірок та гарантування безпеки цивільного населення.

Джерело: https://x.com/NCSCMJordan/status/2094907819762078136?s=20

#удари #іран #йорданія
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