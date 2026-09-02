Сибіга на прикладі України та Польщі застеріг світ від спроб умиротворення Росії територіальними поступками

Історичний досвід України та Польщі доводить, що умиротворення агресора лише провокує нові напади, а сьогоднішня відсіч російському імперіалізму захищає всю Європу від ширшої війни, наголосив очільник МЗС Андрій Сибіга.

"Сьогодні Росія знову намагається силою перемалювати кордони, знищити суверенну європейську націю і переконати світ, що агресію слід винагороджувати територіями та безкарністю. Ми не маємо повторювати помилки минулого. Мир не можна будувати на поступках агресору чи рішеннях, ухвалених над головами націй, чиє майбутнє опинилося під загрозою. Він вимагає сили, єдності, стримування та поваги до міжнародного права", – написав голова МЗС в соцмережі Х.

Він нагадав про річницю вторгнення нацистської Німеччини та СРСР до Польщі у 1939 році в межах пакту Молотова-Ріббентропа, зазначивши, що обидві країни добре знають трагічні наслідки безконтрольного імперіалізму.

"Захищаючи Україну і забезпечуючи справедливий та тривалий мир, ми захищаємо принцип, що агресія ніколи не повинна бути вигідною", – підсумував Сибіга.

Джерело: https://x.com/andrii_sybiha/status/2094900837625790820?s=20