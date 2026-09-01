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США завдали ударів по іранських цілях поблизу Ормузької протоки – Трамп

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Сполучені Штати завдали серії потужних ударів по іранських цілях у районі Ормузької протоки після спроби Ірану встановити там морські міни та обстрілу бази США в Йорданії, повідомив президент Дональд Трамп.

"Ці удари є масштабними та потужними і є відповіддю на невдалу спробу іранців встановити морські міни в протоці, де наразі мін немає (їх повністю вилучено або підірвано!), а також на обстріл іранцями нашої військової бази в Йорданії вісьмома ракетами, які всі були успішно збиті. Якщо занепала Іранська Республіка вирішить відповісти на цей цілком виправданий удар, вона зазнає ще одного удару – набагато сильнішого та масштабнішого, але це не буде найбільшим ударом із усіх, що на неї чекають, і коли все закінчиться, від Ісламської Республіки Іран залишиться дуже мало"- написав Трамп в соціальній мережі Х.

Джерело: https://x.com/TrumpTruthOnX/status/2094839685067805017?s=20

#іран #йорданія #сша
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