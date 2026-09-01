Бессент анонсував введення нових санкції США проти Ірану цього тижня – ЗМІ

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив у вівторок, що Сполучені Штати, ймовірно, оголошують про санкції проти банку цього тижня в рамках своєї економічної кампанії проти Ірану, повідомляє Reuters у вівторок.

"Ми, ймовірно, оголосимо про санкції проти банку цього тижня, а наступного тижня – ще про одні. Ми ведемо переговори з нашими союзниками, які всі висловили свою позицію, і отримали значну підтримку", – сказав Бессент.

Виступаючи на заході в кулуарах саміту "Великої двадцятки" фінансових лідерів, який проводили США в Ешвіллі, штат Північна Кароліна, міністр фінансів заявив, що США також розглядають можливість нападу на компанії з лізингу авіакомпаній та інші організації, які вели бізнес з Корпусом вартових ісламської революції (КВІР).

"Це можуть бути юридичні особи. Це можуть бути компанії з лізингу авіакомпаній, яких ми розглянемо. Це може бути будь-хто, хто веде бізнес з КВІР. Ми відстежуємо активи КВІР", – сказав міністр.

"У нас нульова толерантність. Ми збираємося економічно задушити цей режим", – резюмував Бессент.

Джерело: https://www.reuters.com/world/china/bessent-says-us-likely-announce-iran-bank-sanctions-this-week-2026-09-01/