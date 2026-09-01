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Буданов у відповідь на обстріли 1 вересня: українські дрони й ракети господарюватимуть у російському небі

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Кремль свідомо обрав шлях ескалації, перетворивши 1 вересня на черговий день терору проти українських дітей та цивільної інфраструктури, заявляє керівник Офісу президента України Кирило Буданов.

"Керуючись правом на самооборону, Україна дасть жорстку та пропорційну відповідь. Повністю підтримую рішення Президента та Верховного Головнокомандувача Володимира Зеленського. Російське небо більше не є безпечним. Це нова реальність, про яку ми офіційно попереджаємо міжнародні авіакомпанії, страховиків та партнерів. Наші далекобійні засоби системно відпрацьовуватимуть по військових цілях на території ворога", – написав він в телеграм у вівторок ввечері.

Він заявив, що Україна поважає дипломатичні зусилля партнерів і готова забезпечувати точкові паузи виключно для реальних кроків до завершення війни. "Але доки триває агресія, українські дрони й ракети господарюватимуть у російському небі", – наголосив Буданов.

Джерело: https://t.me/Kyrylo_Budanov_Official/791

#оп #рф
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