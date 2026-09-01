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Події

До медиків Києва звернулись 13 постраждалих від обстрілів, 3 з передмість – Кличко

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Від початку доби 1 вересня до столичних медиків звернулися 13 постраждалих від атак ворога, повідомив мер Києва Віталій Кличко.
"Троє з них – із передмість Києва. 9 постраждалих перебувають у медзакладах міста", – написав Кличко в Телеграм у вівторок.
Раніше він повідомляв, що від початку доби в Києві загинули вісім і постраждали ще вісім людей. В Київській області внаслідок ворожого удару загинули чотири людини, ще 14 постраждали.

#україна #постраждалі #медики #кличко
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