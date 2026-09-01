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Україна врахує нові зустрічі в Москві та готова до пауз в ударах по РФ заради дипломатії

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна врахує заплановані нові зустрічі в Москві та готова на прохання міжнародних партнерів забезпечувати паузи в ударах по визначених напрямках і в узгоджені проміжки часу заради дипломатії.
"Коли до нас звертались американці з проханням зробити паузу в ударах по Москві та Петербургу на 25, 26 й 27 серпня, ми витримали цю паузу. Ударів не було. Були удари по Україні. Коли до нас звернулась інша світова держава з проханням встановити паузу в ударах на визначений час щодо напрямку Владивостока – ми й це забезпечимо. Зараз готуються нові зустрічі в Москві – ми це врахуємо", – сказав Зеленський у вечірньому зверненні у вівторок.

За його словами, Україна зараз підтримує кожен крок на мир, на те, щоб Росія не зробила цю війну безкінечною.
"Потрібен кінець війни, і лідери правильно кажуть це Путіну. Тому заради дипломатії, заради перемовин – коли партнери до нас будуть звертатися щодо цього – ми забезпечимо очищення російського неба від дронів на визначені проміжки часу та визначені напрямки", - наголосив президент.
Він зазначив, що безпека в небо Росії повернеться тоді, коли почнеться справжній рух до миру.
"Небо над Росією зараз для дронів. Не для цивільної авіації. Поки триває війна. Важливо, щоб світ сприяв її завершенню", - резюмував глава держави.

#удари #україна #зеленський #рф
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